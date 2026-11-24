Производственная активность в Японии в ноябре росла несколько быстрее, поскольку увеличились объемы выпуска и экспортные заказы на фоне спроса на полупроводники и электронику. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на предварительное исследование S&P Global.

Рост производства и экспорта

Предварительный индекс деловой активности S&P Global в производственном секторе Японии вырос до 53,7 пункта в ноябре с 53,3 пункта в октябре. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о расширении активности, ниже этой отметки — о сокращении.

Субиндекс промышленного производства рос, а новые заказы увеличивались устойчивыми темпами. Значимым фактором стало резкое повышение экспортных заказов. Спрос, в частности со стороны других крупных экономик Азии, ускорил рост нового экспортного бизнеса в частном секторе до самого высокого уровня с января 2018 года.

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Услуги замедлили общую динамику

В то же время активность в сфере услуг ослабла: предварительный индекс для этого сектора снизился до 50,5 пункта против 51,7 пункта в октябре. Композитный индекс, который объединяет показатели производства и услуг, сократился с 52,1 до 51,5 пункта — минимума за шесть месяцев.

Производители были более оптимистичны, чем компании сферы услуг, относительно перспектив бизнеса, однако уверенность в обоих секторах снизилась по сравнению с октябрем. Компании были обеспокоены ростом затрат, нехваткой работников и возможным длительным ослаблением потребительских расходов. Ценовое давление в частном секторе оставалось значительным, хотя инфляция входящих затрат замедлилась до минимума за восемь месяцев, а рост отпускных цен — до самого низкого уровня с марта.

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