Южнокорейский производитель чипов SK Hynix в декабре станет крупнейшим акционером японской Kioxia Holdings после конвертации облигаций инвестиционной структуры в акции. Компания получит косвенную долю примерно в 14,1% в Kioxia, сообщает Channel NewsAsia.

Конвертация облигаций

SK Hynix планирует конвертировать облигации в 129 тысяч обыкновенных акций инвестиционной структуры. Компания также купит у Bain Capital еще 1001 акцию этой структуры. После завершения сделки SK Hynix не планирует дополнительно покупать или продавать акции Kioxia.

В компании также заявили, что после сделки ее участие в управлении Kioxia останется ограниченным.

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Рынок чипов памяти

Сделка происходит на фоне высокого спроса на NAND-чипы, которые используются для хранения данных в устройствах — от смартфонов до серверов в центрах обработки данных для искусственного интеллекта.

По данным исследовательской компании Counterpoint, SK Hynix занимает второе место среди производителей NAND-чипов с долей рынка 19%, а Kioxia — четвертое с долей 14%. В 2018 году SK Hynix инвестировала в общей сложности 395 млрд иен, или $2,48 млрд, в консорциум во главе с Bain Capital, который приобрел Toshiba Memory — нынешнюю Kioxia.

Kioxia провела листинг на Токийской фондовой бирже в декабре 2024 года. В июне инвестиционная структура под управлением Bain завершила продажу всех принадлежавших ей акций Kioxia.

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