Подразделение тайваньской компании TSMC обратилось к властям штата Техас с заявкой на ограничение налога на имущество для планируемого предприятия по производству чипов в округе Бразос. Стоимость проекта оценивается в $22,6 млрд, а предоставление налоговой льготы компания назвала определяющим фактором для решения о строительстве, сообщает Channel NewsAsia.

Заявка по программе штата

Компания подала заявку Контролеру государственных счетов Техаса в рамках программы Jobs, Energy, Technology and Innovation. Планируемый комплекс может занимать более 3 200 акров и включать один или несколько заводов по производству полупроводников, а также вспомогательную инфраструктуру.

На предприятии планируется производить чипы по 2-нанометровым или более передовым технологиям. Такие компоненты будут предназначены для систем искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и мобильных устройств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Альтернативой остается Аризона

В поданном документе отмечается, что альтернативным местом для расширения остается Аризона, где базируется подразделение TSMC. Компания указала, что расширение в этом штате, где она эксплуатирует завод по производству полупроводников с конца 2024 года, может иметь определенные операционные и экономические преимущества.

Согласно оценке, приведенной в заявке, техасский объект должен создать не менее 2 099 прямых рабочих мест в течение следующих четырех десятилетий.

Читай нас в