Сильные ветры в отдельных районах Колумбии и ливни в Перу и Эквадоре уже влияют на производство бананов. Производители в Латинской Америке призывают международные рынки обеспечить более справедливые торговые условия и платить больше, чтобы они могли противостоять последствиям нынешнего супер-Эль-Ниньо. Как сообщает The Guardian, в Доминиканской Республике также прогнозируют более сухие и тёплые, чем обычно, условия.

Потери урожая и экспорта

По данным Fairtrade, во время предыдущего цикла Эль-Ниньо производительность среди фермеров и работников, сотрудничающих с организацией, снизилась на 13% в Доминиканской Республике, на 22% в Эквадоре и на 6% в Перу по сравнению с предыдущим годом. Во время Эль-Ниньо 1983 года, одного из самых сильных за весь период наблюдений, в Эквадоре пострадали 15% площадей, засаженных бананами, а экспорт сократился на 36%.

Специалистка Fairtrade по климату и окружающей среде Карли-Джейн Стентон заявила, что нынешнее явление может принести более экстремальные погодные условия, в частности сильные дожди и ветры. По её оценке, последствия для производителей могут быть тяжелее, чем в цикле 2023–2024 годов.

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Ассоциация производителей бананов Магдалены и Ла-Гуахиры сообщила, что стоимость экспорта из Карибского региона Колумбии в период с июля по сентябрь уменьшилась на 32% — до 122 млн долларов. Только в сентябре объёмы поставок были на 42% ниже, чем годом ранее, а выручка почти сократилась вдвое — с 70 млн до 40 млн долларов.

Призыв пересмотреть цены

В ассоциации отметили, что потери производительности из-за климатических факторов, сокращение экспортных доходов и валютные проблемы подрывают экономическую устойчивость отрасли. Fairtrade призывает Великобританию законодательно противодействовать несправедливым торговым практикам, включая низкие или несвоевременные выплаты фермерам и контракты, перекладывающие риски на производителей.

Цены на бананы в британских супермаркетах почти не менялись около 40 лет, несмотря на рост расходов на удобрения, топливо и труд. По данным Ethical Trading Initiative, в 2026 году цены, получаемые поставщиками, не покрывали базовые производственные расходы для 66,7% из них. Исследование для Межамериканского банка развития предполагает, что к 2050 году пригодные для выращивания бананов площади в Латинской Америке и Карибском бассейне могут сократиться в среднем на 61%.

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