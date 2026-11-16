В Румынии производство автомобилей за январь—октябрь 2026 года сократилось на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Завод Dacia в Миовени и предприятие Ford Otosan в Крайове совместно выпустили 398 061 автомобиль. Данные обнародовала Румынская ассоциация производителей автомобилей ACAROM.

Сравнение с 2025 годом

За первые десять месяцев 2025 года эти две производственные площадки изготовили 453 955 автомобилей. Таким образом, их совокупный выпуск в этом году был меньше на 55 894 автомобиля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Статистика охватывает производство на двух предприятиях в период с января по октябрь, а не за весь 2026 год. О данных, обнародованных ACAROM, 16 ноября сообщил Romania Insider.

Спад усилился в октябре

В октябре спад в автомобильной отрасли Румынии углубился: производство легковых автомобилей сократилось более чем на 20% в годовом измерении. В заголовке своего материала Romania Insider указал, что снижение производства было связано с показателями Dacia.

Читай нас в