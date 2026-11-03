В секторе Газа в Палестине производство оливок в этом сезоне упало до не более чем 3300 тонн, или примерно 8% от довоенного уровня, сообщает The National. До войны ежегодный урожай приближался к 40 тыс. тонн, заявил представитель Министерства сельского хозяйства Газы Мохаммед Авда.

По оценке министерства, повреждено около 40 тыс. из 45 тыс. дунамов земель, на которых до войны росли оливковые деревья. Ведомство также заявило об уничтожении более миллиона оливковых деревьев в секторе, при этом доступ ко многим уцелевшим рощам остается ограниченным.

Земля и маслобойня стали недоступными

Фермер Саед Абу-Барака рассказал, что большая часть его семейного участка площадью 17 дунамов к востоку от Дейр-эль-Балаха сейчас находится за желтой линией — в зоне израильского военного контроля. Семье доступна только земля к западу от города, где также нашли убежище перемещенные семьи.

До войны Абу-Барака вместе с родственниками в течение четырех дней собирал оливки, готовил традиционные блюда и проводил вечера у огня. В этом году он пришел в рощу с женой и детьми, однако многих родственников, которые ранее участвовали в сборе, там не было.

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После сбора урожая семье пришлось везти оливки в Нусейрат, поскольку ближайшая маслобойня в восточной части Дейр-эль-Балаха была разрушена. Абу-Барака ждал два дня, пока оливки отожмут.

Оливки и масло дорожают

Дефицит отразился и на ценах. Житель Газы Айман аль-Шандагли сообщил, что ранее ежегодно покупал не менее 30 ратлей, или около 75 килограммов, оливок для заготовок и две большие банки местного оливкового масла. В этом сезоне он смог приобрести только шесть ратлей оливок и три литра масла.

По его словам, ратль оливок сорта Сури стоит 60 шекелей против 20 шекелей до войны, а цена литра оливкового масла выросла с 30 до суммы до 120 шекелей. Авда отметил, что ранее Газа была самодостаточной в производстве оливок и импортировала лишь ограниченные объемы масла, а теперь зависит преимущественно от импорта.

За пределами сектора кампания The Last Harvest, проводимая палестинским брендом оливкового масла Jenin и Big Heart Foundation, собирает средства для фермеров и привлекает внимание к уничтожению оливковых насаждений. Организаторы заявляют, что пожертвование в 35 дирхамов может помочь высадить одно оливковое дерево.

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