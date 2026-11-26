Главная лига бейсбола США (MLB) подала иск против профсоюза игроков MLBPA в федеральный суд на Манхэттене, США. Лига стремится заранее защитить возможный локаут от антимонопольных исков, сообщает The Japan Times.

Иск перед окончанием соглашения

Действующее пятилетнее коллективное трудовое соглашение между лигой и профсоюзом истекает 1 декабря в 23:59 по восточному времени США. Если стороны не достигнут договоренности к этому сроку, владельцы клубов, как ожидается, введут локаут.

В 38-страничной жалобе MLB просит суд признать, что локаут не нарушит федеральное антимонопольное законодательство и не может быть остановлен судебным запретом. Представитель лиги Глен Каплин заявил, что иск должен сохранить стороны за столом переговоров для заключения нового соглашения и проведения полноценного сезона 2027 года.

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Разногласия по зарплатам

Переговоры о новом соглашении зашли в тупик. Владельцы клубов настаивают на введении потолка зарплат, тогда как профсоюз выступает против такой системы. MLB предлагает с 2028 года установить максимальный фонд оплаты труда на уровне 258,2 млн долларов, а минимальный — 180,2 млн долларов.

Лига считает, что профсоюз может отказаться от статуса представителя игроков в коллективных переговорах. Это потенциально позволило бы игрокам подать антимонопольные иски против MLB и ее 30 клубов, а компенсация могла бы составить тройной размер доказанных финансовых потерь.

MLBPA назвала иск необоснованным. Профсоюз заявил, что лига обратилась в суд во время переговоров вместо того, чтобы вести их добросовестно. Предыдущий локаут MLB отложил начало сезона 2022 года, однако каждая команда провела все 162 матча регулярного чемпионата. Последний раз лига теряла игры регулярного сезона из-за трудового спора во время забастовки игроков в 1994–1995 годах.

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