Высший суд Сеула в Южной Корее в пятницу оправдал мэра города О Се Хуна по обвинению в нарушении Закона о политических фондах. После решения политики либерального лагеря заявили о намерении активизировать усилия по реформированию судебной системы, сообщает Korea Herald.

Реакция Демократической партии

Председатель правящей Демократической партии Кореи Ким Мин Сок заявил, что это решение трудно принять как с юридической точки зрения, так и с позиции здравого смысла. По его словам, оно усилило общественные подозрения в отношении судебной ветви власти.

Старший представитель Демократической партии Пак Сон Джун сказал, что оправдание О Се Хуна вновь активизирует требования судебной реформы. При этом он не уточнил, какие именно шаги планирует партия. Пак также преуменьшил вероятность того, что решение немедленно приведет к началу процедуры импичмента председателя Верховного суда Чо Хи Де.

Правящая партия и малая либеральная оппозиция ранее оказывали давление на судебную власть, которую возглавляет Чо Хи Де. Среди причин они называли процедуру назначения судей Верховного суда, а также решение Верховного суда направить на повторное рассмотрение дело, связанное с президентом Ли Чжэ Мёном, за месяц до прошлогодних президентских выборов.

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Призывы к импичменту

Основатель и бывший глава малой либеральной Партии восстановления Кореи Чо Кук назвал оправдание О Се Хуна свидетельством противодействия со стороны политизированной судебной системы. Ранее на этой неделе партия внесла предложение об импичменте Чо Хи Де и попросила Демократическую партию поддержать его. Для внесения такого предложения в Национальное собрание необходимо не менее 100 подписантов.

Председатель Партии восстановления Кореи Шин Чан Сик утверждал, что судебная система под руководством Чо Хи Де в целом снисходительно относилась к консервативным деятелям, в том числе к причастным к незаконному объявлению военного положения бывшим президентом Юн Сок Ёлем в 2024 году. Он призвал либеральный блок не затягивать с импичментом Чо и ликвидацией Национальной судебной администрации.

Позиция оппозиции

Главная оппозиционная Партия народной силы, членом которой является О Се Хун, приветствовала оправдательный вердикт. Ее председатель Чан Дон Хёк призвал специального прокурора, выдвинувшего обвинения мэру, не обжаловать решение в Верховном суде. Старший представитель партии Пак Чун Квон заявил, что мэр Сеула теперь сможет продолжить работу без дальнейших препятствий.

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