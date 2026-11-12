В США исследователи Колумбийского университета и Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета выявили связь между более высокой массой тела на момент диагностики деменции и меньшим риском смерти. Как сообщает ScienceDaily, по сравнению с людьми с нормальной массой тела риск смерти был на 16% ниже в группе с избыточным весом и на 27% ниже среди людей с ожирением первого класса.

Данные более чем 4,5 тысячи участников

Авторы проанализировали данные американского национального исследования Health and Retirement Study за 1998–2022 годы. В выборку вошли 4523 участника в возрасте от 51 года, у которых в начале наблюдения не было деменции, но позднее им поставили такой диагноз.

Участников с индексом массы тела от 25 до 29,9 отнесли к группе с избыточным весом. Для людей с индексом массы тела от 30 до 34,9, то есть с ожирением первого класса, риск смерти был ниже на 27%. В группе с ожирением второго и третьего классов, с индексом массы тела 35 или более, показатель был ниже на 22%.

Эта связь сохранялась после учета курения, имеющихся заболеваний и демографических характеристик. Результаты опубликовали в Journal of Alzheimer's Disease.

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Причины связи окончательно не установлены

Ученые проверили, не объясняется ли результат снижением веса до появления клинических признаков деменции или так называемым эффектом выживания. Согласно их выводам, рассмотренные источники статистических искажений вряд ли были главной причиной выявленной зависимости.

Одним из возможных объяснений авторы называют большие запасы энергии и мышечной массы. Деменция может ухудшать аппетит, затруднять самостоятельное питание, повышать энергетические потребности и приводить к потере веса и истощению. В то же время исследование не устанавливает, что именно эти факторы напрямую обеспечивают более длительную выживаемость.

Авторы отдельно подчеркнули, что результаты не являются рекомендацией людям с деменцией набирать вес. Они считают массу тела на момент постановки диагноза возможным прогностическим показателем, а также обращают внимание на значение надлежащего питания для таких пациентов.

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