В Пакистане восемь молодых активистов стали лауреатами премии Дианы 2026 года за инициативы в сферах образования, здравоохранения и климатических действий. Они вошли в число 198 отмеченных в мире, сообщает Dawn.

Восемь лауреатов из Пакистана

Награду получили Али Ахмед Мандж, который стремится улучшить доступ к медицинским услугам; основательница SheRise Pakistan Ариба Сулейман; руководительница The Pro-Justice Project Мариам Рехман; Мухаммад Ибрагим, который использовал цифровое картографирование для помощи людям, пострадавшим от наводнений; и Нур Абдул Гани, которая поощряет девушек заниматься наукой и технологиями.

Среди лауреатов также Рея Яссир Хаваджа, распространяющая знания о менструальной гигиене, Сара Али, поддерживающая кампании по вакцинации от полиомиелита, и Вишал Паркаш, работающий над расширением финансового доступа для маргинализированных сообществ.

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Награда в честь принцессы Дианы

Премия Дианы ежегодно присуждается до 200 молодым людям за молодежные проекты и инициативы, соответствующие четырем Целям устойчивого развития: качественному образованию, здоровью и благополучию, сокращению неравенства и климатическим действиям. Организация называет ее глобальной наградой для молодых социальных активистов, меняющих свои сообщества.

Письма от принцев

После объявления наград 4 ноября лауреаты получили письма из Кенсингтонского дворца, от офиса принца Уильяма и его жены Кейт, а также от принца Гарри. В письме к Арибе Сулейман принц Уильям отметил ее стойкость, мужество, сострадание и веру в доброту. Принц Гарри написал, что эта награда имеет для него личное значение, поскольку носит имя его матери и поддерживает ее убеждение в способности молодежи менять мир.

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