В Кракове, Польша, «Висла» обыграла «Краковию» со счётом 2:1 в матче 14-го тура Экстракласы. Хозяева забили дважды ещё до перерыва, а решающим стал мяч Марко Божича в компенсированное время первого тайма. Как сообщает Interia Sport, на матче присутствовали 32 тысячи зрителей.

Голы до перерыва

Счёт на девятой минуте открыл Марк Карбо, пробив из-за пределов штрафной площади. «Краковия» сравняла счёт на 20-й минуте: после просмотра VAR арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти. Вратарь Марцель Любик отразил первый удар Айдина Хасича, однако футболист «Краковии» успешно сыграл на добивании.

В первом тайме матч дважды останавливали из-за задымления поля после использования пиротехники болельщиками обеих команд. Марциняк добавил к первой половине 12 минут, и на второй из них Божич точным ударом в штрафной площади вновь вывел «Вислу» вперёд.

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Без голов во втором тайме

После перерыва игра стала менее результативной. «Краковия» во второй половине встречи активизировалась и заставила соперника больше обороняться, однако сравнять счёт не смогла. Ближе всего к третьему голу был Анхель Родадо, но его мощный удар остановил Себастьян Мадейский.

В конце матча «Краковия» осталась в меньшинстве после грубого фола Матеуша Клича. Победа позволила «Висле» продлить домашнюю серию: по данным источника, команда является единственной в Экстракласе, которая в этом сезоне выиграла все матчи на своём поле.

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