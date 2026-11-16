В Германии юридическое заключение, подготовленное по заказу Левой партии, поставило под сомнение конституционность планируемого федеральным правительством закона о защите инвестиций. Документ должен существенно ограничить возможность земель переводить крупные частные жилищные фонды в общественную собственность, однако авторы заключения считают, что закон может не выдержать проверки в Федеральном конституционном суде в Карлсруэ.

Как сообщает Tagesschau, заключение подготовила профессор права из Вюрцбурга Изабель Файхтнер вместе с двумя коллегами. Файхтнер также входила в экспертную комиссию сената Берлина по вопросам социализации. Комиссия ранее пришла к выводу, что статья 15 Основного закона Германии может быть основанием для перевода жилья крупных компаний в общественную собственность.

Ограничения для земель

Федеральное правительство хочет установить единые для всей страны правила, которые сузят возможности земель применять социализацию. В основных положениях планируемого закона предусмотрено, что такой шаг может быть лишь последним вариантом действий: сначала необходимо доказать, что других мер для решения проблемы нет. Также предлагается установить компенсацию в размере рыночной стоимости, которую должны выплачивать в денежной форме.

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По мнению Файхтнер, эти требования выходят за рамки того, что предусматривает Основной закон. В заключении указано, что федеральный закон не может лишь блокировать законодательные полномочия земель без собственного содержательного регулирования соответствующего вопроса.

Критика плана правительства

Министр внутренних дел Александр Добриндт, который поручил подготовить основные положения, ранее заявлял, что социализация не может происходить произвольно. К разработке также привлечены министерства строительства и юстиции, которые возглавляют представители Социал-демократической партии.

Специалист по конституционному праву Йоахим Виланд заявил агентству AFP, что предложенные барьеры фактически сделают социализацию невозможной, хотя Основной закон не устанавливает ее исключительно как последнюю меру. Сомнения в законности инициативы высказывала и министр юстиции Штефани Хубиг. Левая партия объявила, что обратится в Федеральный конституционный суд, если закон будет принят.

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