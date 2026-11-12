В США исследователи Национальных институтов здоровья США выявили связь между повышенным уровнем двух стойких химических веществ в крови и более высокой частотой ER-негативного рака молочной железы. Как сообщает ScienceDaily, речь идет о перфтороктановой кислоте PFOA и перфтороктансульфоновой кислоте PFOS, которые относятся к группе пер- и полифторалкильных веществ PFAS.

Разница между группами

Женщины с самыми высокими концентрациями PFOA в крови имели на 67% более высокую частоту ER-негативного рака молочной железы, чем участницы с самыми низкими концентрациями этого вещества. Для PFOS этот показатель составил 93%. В то же время исследователи не выявили четкой связи между этими двумя веществами и общим риском рака молочной железы.

ER-негативные опухоли не имеют рецепторов, через которые эстроген стимулирует рост раковых клеток. Такие формы рака часто являются более агрессивными и обычно имеют худшие исходы, чем опухоли, чувствительные к эстрогену.

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Как проводилось исследование

Ученые проанализировали образцы крови, собранные еще до установления диагноза, и измерили концентрации 17 веществ из группы PFAS. Они использовали данные Sister Study, в которое в 2003–2009 годах были включены 50 884 женщины в возрасте от 35 до 74 лет из США и Пуэрто-Рико. На момент вступления в исследование у участниц не было рака молочной железы, однако у каждой из них была родная или сводная сестра с таким диагнозом.

Для анализа PFAS исследователи рассмотрели данные 1 609 женщин, у которых позднее выявили рак молочной железы, и сравнительной группы из 2 269 участниц. Результаты показывают статистическую связь, а не доказывают, что PFOA или PFOS непосредственно вызывают заболевание.

Необходимость дальнейших исследований

PFOA и PFOS в значительной степени вывели из использования и заменили другими соединениями PFAS, однако эти вещества сохраняются в окружающей среде и могут годами накапливаться в организме. Авторы работы призвали дополнительно оценить возможную связь новых заменителей PFAS с риском рака молочной железы. Исследование опубликовали в Journal of Clinical Oncology.

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