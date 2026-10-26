Высокий суд Кении отменил взыскание 389 064,50 кенийских шиллингов судебных издержек с матери-одиночки по делу об опеке над ребенком и его содержании. Судья Хелен Намиси постановила, что такие производства нельзя приравнивать к коммерческим спорам, а определение издержек должно соответствовать установленным законом ставкам и учитывать право человека на доступ к правосудию, сообщает Nation Kenya.

Спор о гонораре адвоката

Женщина обратилась в Главный магистратский суд Милимани в Найроби в 2021 году. Ее дело об опеке над ребенком и его содержании было урегулировано посредством судебной медиации: стороны заключили соглашение о родительской ответственности без полноценного судебного разбирательства.

По словам матери, она привлекла адвоката на условиях частично бесплатной юридической помощи и согласовала общее вознаграждение в размере 30 000 шиллингов. Позднее она выплатила 40 000 шиллингов частями через мобильные платежи. Адвокат, в свою очередь, утверждал, что стороны устно договорились о 500 000 шиллингов только за ведение дела.

В июне 2024 года адвокат подал счет издержек, потребовав 956 696 шиллингов за юридические услуги. Заместитель регистратора Маргарет Курумбу не признала утверждение об устной договоренности, поскольку доказательств этому не было. Вместе с тем она определила гонорар за ведение дела в размере 200 000 шиллингов, вычла уже уплаченные 40 000 шиллингов и добавила 53 333 шиллинга расходов на подготовку к слушанию, а также другие расходы.

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Неправильно примененные ставки

Судья Намиси установила, что при расчете издержек была применена неправильная шкала. Согласно Приложению 7(4)(c) к Положению о вознаграждении адвокатов 2014 года, гонорар по делам об опеке над ребенком и праве доступа к нему в судах низшей инстанции составляет 5 000 шиллингов.

Суд также отметил, что даже при применении общего положения для дел, в которых невозможно определить стоимость предмета спора, гонорар не мог превышать 50 000 шиллингов. По мнению судьи, назначение 200 000 шиллингов не имело законных оснований.

Защита доступа к правосудию

Отдельно суд отменил расходы на подготовку к слушанию. Такой вид расходов предусмотрен для производств в Высоком суде, но отсутствует в правилах, регулирующих издержки в судах низшей инстанции. Кроме того, дело было завершено медиацией, а не полноценным судебным разбирательством.

Судья подчеркнула, что в вопросах, касающихся детей, первостепенное значение имеют их наилучшие интересы. Суд также принял во внимание показания матери о ее тяжелом финансовом положении: она содержит семью, продавая украшения онлайн. По мнению суда, взыскание 389 064,50 шиллингов в таком деле было несоразмерным и создавало препятствие для доступа к правосудию.

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