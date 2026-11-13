Высокий суд Лахора в Пакистане постановил, что суды по защите прав потребителей не имеют юрисдикции рассматривать жалобы владельцев страховых полисов против страховых компаний. Решение вынес судья Джавад Хассан по петиции United Insurance Company of Pakistan Limited.

Как сообщает Dawn, компания обжаловала решение районного суда по защите прав потребителей в Бхаккаре. Этот суд отклонил возражения страховщика относительно допустимости жалобы страхователя, посчитав, что спор возник в связи с предоставлением страховых услуг.

Нормы страхового законодательства

Судья отменил это решение, отметив, что нижестоящая инстанция должным образом не проанализировала положения статьи 122 Страхового ордонанса 2000 года. Согласно части третьей этой статьи, ни один суд, кроме специализированного трибунала, не может рассматривать требования владельца страхового полиса к страховой компании, касающиеся страхового полиса или вытекающие из него.

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Дело вернули на рассмотрение

Джавад Хассан также сослался на статью 143 Конституции Пакистана и судебную практику, в частности на прецедент по делу Adamjee Insurance Company. Он отметил, что надлежащим образом принятое федеральное законодательство имеет приоритет над провинциальными актами, а специальный закон с определенным механизмом разрешения споров не может быть вытеснен общими нормами о защите прав потребителей.

Дело вернули в суд по защите прав потребителей для повторного рассмотрения вопроса о допустимости жалобы в соответствии с законодательством и судебной практикой. Новое мотивированное решение должно быть принято в течение месяца.

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