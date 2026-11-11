В Великобритании Высокий суд в Лондоне отклонил ходатайство комика, телевизионного судьи и детского писателя Дэвида Уоллиамса о запрете публикации обвинений, касающихся груминга и сексуального поведения. После окончания срока для апелляции расследование опубликовали ITV News и The Guardian, сообщает ABC News Australia.

Заявления участниц расследования

По данным The Guardian, несколько женщин заявили, что Уоллиамс якобы использовал свой статус знаменитости в сексуальных целях, когда они были подростками или молодыми женщинами. Одна женщина утверждает, что подверглась сексуальному насилию в его лондонском доме, когда ей было 15 лет. Другие участницы расследования заявляли о возможном груминге в подростковом возрасте.

Одна женщина рассказала, что Уоллиамс якобы поддерживал с ней контакт с тех пор, как ей было 15 лет, а сексуальные отношения между ними начались, когда ей исполнилось 17, а ему было 34. По ее словам, отношения происходили по согласию, однако она ощущала давление. Адвокаты Уоллиамса заявили, что он считал ее 18-летней.

Еще одна женщина утверждает, что познакомилась с артистом в 15 лет после того, как он связался с ней через социальные сети. Несколько женщин, в том числе шесть моделей в возрасте от 19 до 22 лет на тот момент, также заявили, что Уоллиамс первым связывался с ними в социальных сетях. В расследовании также говорится о якобы ненадлежащих сексуальных отношениях с младшей сотрудницей HarperCollins UK и преследовании другой сотрудницы.

ITV News и The Guardian сообщили, что их трехлетнее расследование основывалось на свидетельствах более 30 источников, непосредственно осведомленных об обстоятельствах.

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Позиция Уоллиамса и реакция

Уоллиамс отрицал, что злоупотреблял властью или статусом. В письме журналистам он признал, что иногда неразумно вел себя в случайных сексуальных отношениях и не всегда должным образом учитывал чувства других людей. В то же время он заявил, что не является сексуальным хищником и не нарушал закон.

Адвокат Уоллиамса Сара Мансури сообщила суду, что ее клиент пытался покончить с собой после получения писем от The Guardian и ITV News с запросом на комментарий. По ее словам, позднее он предпринял еще одну попытку, а также недавно был госпитализирован для получения психиатрической помощи. Суд отклонил заявление о судебном запрете 3 ноября.

Полиция Лондона сообщила, что связалась с The Guardian и ITV News, чтобы потенциальные потерпевшие знали, как сообщать о возможных уголовных правонарушениях. Уоллиамсу не предъявляли обвинений, а данных о полицейском расследовании в отношении него нет.

После публикаций BBC заявила, что убирает часть программ, включая Little Britain, на время проверки материалов с участием Уоллиамса. Его литературный агент Independent Talent Group прекратил представлять артиста, а продюсеры экранизации книги Fing! удалили его эпизодическое появление из фильма.

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