Высокий суд Синда в Пакистане распорядился передать тысячи незавершенных дел о наркотиках пяти вновь созданным специальным судам в Карачи. Речь идет о производствах, зарегистрированных в соответствии с Законом Синда о контроле над наркотическими веществами 2024 года.

Распределение по юрисдикции

Как сообщает The Express Tribune, распоряжение было выдано по указанию председателя Высокого суда Синда. Районным и сессионным судьям округов Карачи-Юг, Карачи-Восток, Карачи-Запад, Карачи-Центр и Малир поручили обеспечить передачу производств и представить отчет Мухаммаду Джахангиру Хану из инспекционной группы суда.

Дела должны быть переданы в суды CNS I, II, IV, V и VI в Карачи в соответствии с их территориальной юрисдикцией. По данным властей, в новые суды переданы все дела, зарегистрированные по новому закону, в том числе четыре производства против Анмол, также известной как Пинки.

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Новые правила производств

Изменения произошли после отмены 15 октября 2024 года Закона о контроле над наркотическими веществами 1997 года и его замены новым законом Синда. Вопросы, касающиеся мер пресечения по новым делам, также будут рассматривать специальные суды CNS, куда будут подаваться промежуточные и окончательные обвинительные материалы по новым и незавершенным производствам.

Новый закон также позволяет правительству создавать полицейские участки, посты и контрольно-пропускные пункты для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Он предусматривает более строгие наказания и гарантии защиты прав граждан, в частности видеофиксацию рейдов, изъятий, проверок и задержаний.

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