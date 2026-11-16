В США исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне проанализировали медицинские данные почти 165 тысяч человек в возрасте от 65 лет. Они выяснили, что в течение двух лет после вакцинации риск развития болезни Альцгеймера у участников, получивших высокодозную вакцину против гриппа, был до 22% ниже, чем у тех, кто получил стандартную дозу. Об этом сообщает ScienceAlert.

Продолжительность выявленной связи

Участники, которые ежегодно получали высокодозную вакцину вместо стандартной, имели несколько более длительный период сниженного риска. Более сильную связь исследователи зафиксировали среди женщин, чем среди мужчин.

Авторы отметили, что вместе с результатами их предыдущего анализа 2022 года, в котором сравнивали привитых от гриппа людей с непривитыми, разница в риске могла достигать почти 55%. В предыдущем исследовании с участием около 1,9 млн американцев в возрасте от 65 лет любую прививку от гриппа связывали примерно с 40% более низким риском болезни Альцгеймера по сравнению с отсутствием вакцинации.

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Причинная связь не доказана

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, стало первым, в котором сравнили связь между риском болезни Альцгеймера и высокодозной либо стандартной вакциной против гриппа. В то же время его результаты не доказывают, что вакцинация напрямую предотвращает заболевание. По мнению независимого эпидемиолога Эрин Абнер, выявленная ассоциация может объясняться тем, что люди, получавшие высокодозную вакцину, отличались состоянием здоровья от тех, кто получал стандартную.

Ученые указали на ограничения работы: болезнь Альцгеймера может развиваться десятилетиями до появления симптомов, поэтому часть участников могла уже иметь скрытый патологический процесс на момент вакцинации. После исключения людей, которым диагноз поставили в течение месяца после прививки, статистически значимая связь появлялась лишь через восемь месяцев. Примерно через два года она переставала быть статистически значимой.

С 2022 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют людям старше 65 лет высокодозную вакцину от гриппа. Она содержит в четыре раза больше антигена гриппа, чем стандартная прививка, и предназначена для более сильного иммунного ответа у пожилых людей.

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