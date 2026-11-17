Der Spiegel сообщил об утечке данных Deutsche Bank, охватывающей 15 миллионов электронных писем и документов. По данным издания, утечка позволяет заглянуть во внутреннюю работу банка, который Der Spiegel называет самым важным в стране.

Упомянутые политики и бизнесмены

В материале говорится, что в массиве данных фигурируют немецкие политики, российские олигархи, Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. Der Spiegel также пишет об их финансовых тайнах, часть которых издание характеризует как сомнительные.

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Проект Inside Deutsche Bank

Материал опубликован в рамках проекта Inside Deutsche Bank. В сопроводительном описании расследования издание упоминает главу банка Кристиана Зевинга, штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте и Владимира Путина.

Публикация Der Spiegel датирована 17 ноября 2026 года. В заголовке материала издание называет эту утечку беспрецедентной.

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