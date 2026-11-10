В Швеции вероятная утечка данных в глобальной системе бронирования Amadeus могла затронуть 350 164 пассажиров авиакомпании SAS. Компания направила уведомление об инциденте в Шведское управление по защите приватности (IMY), сообщает The Local Sweden.

Какие данные могли пострадать

По данным SAS, вероятная утечка преимущественно касается старых бронирований и уже завершенных поездок. Среди данных, которые могли быть скомпрометированы, — номера бронирований, даты, количество пассажиров и другая информация, связанная с рейсами.

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Авиакомпания пока не уведомила каждого пассажира отдельно. В SAS отметили, что это решение могут пересмотреть, если появится новая информация. Перевозчик также заявил, что направил необходимые уведомления соответствующим надзорным органам.

Другие авиакомпании

Инцидент также затронул Finnair: авиакомпания сообщила, что могли пострадать около 116 тысяч ее бронирований. В Finnair добавили, что нарушение безопасности охватывает несколько международных авиаперевозчиков. Норвежский вещатель NRK ранее сообщал, что третьи лица могли иметь доступ к записям в системе Amadeus до трех лет, среди потенциально пострадавших есть и пассажиры Norwegian Air.

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