В Германии утечка документов впервые показала, как издательница Фриде Шпрингер передала главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру многомиллиардный пакет акций. Об этом 17 ноября 2026 года в 07:00 сообщил Der Spiegel.

Передача пакета акций

По данным издания, документы впервые подтверждают механизм передачи этого пакета акций. В публикации пакет назван многомиллиардным, а сама тема в заголовке охарактеризована как проект преемственности в концерне Axel Springer.

Дёпфнер является главой Axel Springer, а Шпрингер в материале названа издательницей. Статья опубликована в разделе о компаниях в рамках серии «Inside Deutsche Bank».

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Налоговый аспект

Der Spiegel отмечает, что структуру передачи акций организовали таким образом, что Дёпфнеру, вероятно, пришлось заплатить лишь незначительные налоги. Издание описывает такой результат как налоговый подарок для руководителя Axel Springer.

Авторами публикации указаны Сюзанна Амманн, Хеннинг Хинце, Никола Набер, Бастиан Обермайер и Фредерик Обермайер.

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