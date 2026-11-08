Вице-председатель CJ Group Мики Ли получила медаль Centennial Medal of Lifetime Achievement на церемонии Asian Hall of Fame в Лос-Анджелесе, США. Медаль присудили за более чем три десятилетия работы по продвижению корейского кино, музыки и телевидения для международной аудитории, сообщает Korea Herald.

Награда за вклад в культуру

68-летняя американская бизнесвумен корейского происхождения получила медаль, которой отмечают людей за длительный вклад в развитие индустрии, культуры и межкультурного сотрудничества. В своей речи Ли сравнила культуру с кислородом и подчеркнула важность создания возможностей для следующих поколений творцов.

По ее словам, главное наследие — не только уже достигнутое, но и возможности, которые создаются для тех, кто придет после. Ли выразила надежду, что новое поколение творцов будет мечтать масштабнее и осмелится на то, что раньше казалось невозможным.

Работа в кино и K-pop

Ли играла одну из ключевых ролей в развитии развлекательного направления CJ Group с 1990-х годов. Среди важных шагов в материале названы инвестиция группы в DreamWorks в 1995 году и открытие в 1998 году CGV Gangbyeon — первого мультиплекс-кинотеатра в Корее.

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В кино она была исполнительным продюсером картины Пон Джун-хо «Паразиты», которая в 2020 году стала первым неанглоязычным фильмом, получившим «Оскар» в категории «Лучший фильм». Также Ли была исполнительным продюсером фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти» 2022 года и номинированной на «Оскар» картины «Прошлые жизни» 2023 года.

Платформы корейской музыки

Ли также упомянула об участии в развитии Mnet, премии MAMA Awards и фестиваля KCON. MAMA Awards были основаны в 1999 году как Mnet Video Music Awards, а KCON стартовал в 2012 году и проводится в разных странах.

Награду Ли вручил основатель и ключевой продюсер A2O Entertainment Ли Су Ман, которого в прошлом году включили в Asian Hall of Fame. В 2025 году Мики Ли вручила ему награду во время церемонии Asian Hall of Fame.

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