Вице-председатель Федеральной резервной системы США Филип Джефферсон заявил, что развитие инфраструктуры искусственного интеллекта сейчас усиливает спрос и инфляционное давление. Об этом он сказал 19 ноября во время конференции Международного валютного фонда и Центрального банка Бразилии, сообщает The Hill.

ИИ и цены

По словам Джефферсона, в долгосрочной перспективе искусственный интеллект, вероятно, будет автоматизировать часть задач и дополнять выполнение других. В то же время сейчас развитие инфраструктуры ИИ создает дополнительный спрос и усиливает инфляцию.

Вице-председатель ФРС добавил, что в дальнейшем повышение производительности благодаря технологиям может, наоборот, оказывать давление на инфляцию в сторону снижения, одновременно поддерживая экономический рост.

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Энергия и ставки

Джефферсон также указал на влияние ценовых шоков на энергетическом рынке, связанных с почти девятимесячной войной с Ираном. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона обычного бензина в США была примерно на 63 цента выше, чем годом ранее, хотя по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась.

Бюро трудовой статистики США зафиксировало рост цен на энергоносители на 0,7% с сентября по октябрь после повышения на 5,2% с августа по сентябрь. Годовая инфляция, по данным издания, остается выше целевого уровня ФРС в 2%.

В сентябре Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысил ставку на 0,25 процентного пункта, а в конце октября оставил ее в диапазоне 3,75–4%. Джефферсон не сообщил, как будет голосовать на заседании 8–9 декабря, но отметил, что более сильная реакция центрального банка будет оправданной, если инфляционные риски усилятся. По оценке CME FedWatch, трейдеры закладывали 96,4% вероятности повышения ставки на 0,25 процентного пункта в декабре.

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