Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что после трагических событий в Кракове польские власти в течение суток подали жалобы на более чем 3 тысячи пользовательских аккаунтов. Позднее количество таких обращений приблизилось к 4 тысячам. По его словам, эти учетные записи распространяли ложную информацию и теории заговора.

Охват дезинформации

Как сообщает Polsat News, Гавковский оценил охват волны дезинформации в первые часы и первые сутки после событий в 250 миллионов. Он подчеркнул, что речь шла об органическом распространении публикаций реальными пользователями.

Среди ложных утверждений, появлявшихся в социальных сетях, были заявления о якобы причастности польского правительства к нападению, поддержке со стороны Европейского Союза и попытке отменить Марш независимости и мероприятия 11 ноября. Вице-премьер назвал такие публикации опасными.

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Материалы передали киберполиции

Гавковский сообщил, что благодаря взаимодействию с издателями интернет-порталов удалось нейтрализовать многие аккаунты, распространявшие дезинформацию. Он также заявил, что часть материалов уже передали в Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. По его словам, авторы публикаций, которые могли нарушить уголовное законодательство, могут быть привлечены к ответственности после полицейского анализа.

По утверждению министра, большинство цифровых платформ оперативно удаляли ложный контент и поддерживали контакт с правительством. Наименее активно, по его оценке, реагировала платформа X: она удаляла меньше аккаунтов, а уровень радикализации там был самым высоким.

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