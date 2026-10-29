Вице-премьер Курдистанского региона Ирака Кубад Талабани заявил в Абу-Даби, что у США не было планов перебрасывать ирано-курдские оппозиционные группировки, находящиеся в Иракском Курдистане, на территорию Ирана. По его словам, региональные власти сообщили об этом и Тегерану, и Вашингтону, а также предостерегли оппозиционные группы от использования Курдистанского региона в качестве плацдарма для действий против Ирана.

Об этом Талабани сказал в интервью The National. Он также отметил, что не знает, о каком оружии для курдских групп ранее говорил президент США Дональд Трамп. Талабани подчеркнул, что это оружие не поступало ни ему, ни органам власти Курдистанского региона.

Призыв к диалогу с Тегераном

Талабани считает, что сейчас есть возможность начать мирный процесс между властями Ирана и ирано-курдскими оппозиционными группами. В качестве возможного образца он назвал мирный процесс между Турцией и Рабочей партией Курдистана. Вице-премьер отметил, что правительство Курдистанского региона поддерживало этот процесс, предоставляя стимулы и логистическую помощь, однако переговоры должны вести сами стороны.

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По данным правительства Курдистанского региона, с 28 февраля Иран осуществил более 1 000 атак беспилотниками и ракетами по региону. Там также утверждают, что удары по оппозиционным группам продолжались и после окончания войны. Посол Ирана в Багдаде на прошлой неделе заявил, что иракские власти согласились либо выслать базирующиеся в регионе ирано-курдские группы, либо передать их Тегерану. Представители этих групп отрицали, что получали уведомление о таком решении.

Разоружение группировок в Ираке

Талабани также раскритиковал атаки, осуществлявшиеся с территории Ирака против соседних государств, в том числе ОАЭ. Он заявил, что новое правительство Ирака оказывает давление на вооруженные группы, чтобы те самораспустились, и назвал процесс разоружения уже начавшимся. По его словам, курдские лидеры должны участвовать в принятии политических решений в Багдаде, чтобы влиять на политику безопасности страны.

Отдельно вице-премьер признал задержку с формированием нового правительства Курдистанского региона. Прошло два года с парламентских выборов, однако правящие Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана до сих пор не достигли договоренности о создании кабинета.

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