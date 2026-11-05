В Польше вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польская крестьянская партия (PSL) продолжит добиваться отмены ограничения в два срока для войтов, бурмистров и президентов городов. Об этом он сказал во время Конгресса польского самоуправления, сообщает RMF24.

Лидер PSL подчеркнул, что партия не откажется от этой инициативы и намерена довести ее до конца. По его словам, после октябрьского голосования PSL начала работать над возвращением соответствующего законопроекта на рассмотрение.

Голосование в Сейме

Подготовленный PSL проект поправок к Избирательному кодексу Сейм не поддержал в октябре. За его принятие проголосовали 213 депутатов, против — 215, еще девять воздержались. Большинство представителей правящей коалиции поддержало документ, однако часть депутатов Левых, «Польши 2050» и несколько представителей Гражданской коалиции в это большинство не вошли.

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Во время голосования премьер-министр Дональд Туск находился с визитом в Индии вместе с пресс-секретарем правительства Адамом Шлапкой и министром финансов Анджеем Доманьским. Косиняк-Камыш отметил, что аналогичный законопроект внес Сенат, а также сказал, что увидел позитивную реакцию коалиции на новую инициативу. Он выразил надежду, что ее поддержат и правые.

Позиция участников конгресса

Президент Варшавы Рафал Тшасковский также высказался за отмену ограничения. По его мнению, в условиях кризисов и угроз важен опыт, а решение об избрании местной исполнительной власти должно оставаться за гражданами.

В конце конгресса зачитали декларацию с призывом отменить ограничения на количество сроков полномочий в местном самоуправлении. Подписанты назвали такие ограничения неконституционными и нарушающими свободу выбора и субъектность местных общин. Ограничение двумя сроками для исполнительных органов гмин ввели в 2018 году одновременно с продлением одного срока полномочий до пяти лет.

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