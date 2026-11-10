Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака во время встречи с президентом Прабово Субианто 10 ноября сообщил о намерении подать в отставку. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на представителя президента Прасетьо Хади.

По словам Хади, вице-президент выразил такое желание из-за меняющейся ситуации. Представитель опроверг сообщения о том, что Прабово Субианто отклонил просьбу Гибрана, однако не сказал, принял ли ее президент. Офис вице-президента не ответил на запрос о комментарии.

Политические разногласия

Встреча состоялась на фоне усиления политических разногласий между Прабово и отцом вице-президента — бывшим президентом, занимавшим пост два срока, Джоко Видодо, известным как Джокови.

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Гибран помог Прабово одержать убедительную победу на выборах 2024 года. В то же время в течение первых двух лет на посту вице-президента он в основном оставался вне внимания общественности и редко появлялся вместе с президентом.

Вопросы к документам

Депутаты индонезийского парламента рассматривают возможность расследования относительно соответствия Гибрана требованиям для занятия должности вице-президента. Некоторые законодатели поднимают вопрос о неполных образовательных документах, которые он представил во время выдвижения кандидатом.

В прошлом месяце Конституционный суд и Верховный суд постановили, что представленные им образовательные документы не соответствовали избирательным требованиям. Конституционный суд одновременно заявил, что не имеет полномочий отстранить Гибрана от должности, поскольку это относится к компетенции других институтов. Аналитики, на которых ссылается издание, считают парламентское расследование возможным первым шагом к процедуре импичмента.

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