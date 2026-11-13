Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака подал в отставку на фоне вопросов о его праве занимать должность из-за документов об образовании. Сын бывшего президента Индонезии Джоко Видодо передал заявление руководству Народного консультативного конгресса, сообщает Taipei Times.

Решение президента

Рака предложил уйти в отставку во время встречи с президентом Прабово Субианто во вторник, объяснив это желанием избежать затяжного политического спора. На следующий день он лично передал президенту заявление об отставке.

Прабово заявил, что принял отставку «с тяжелым сердцем», и назвал этот шаг проявлением мужества, ответственности и государственной позиции. По его словам, Рака решил уйти в отставку в интересах государства и народа Индонезии.

Президент также отметил работу вице-президента в течение двух лет управления. В частности, Рака посетил 35 провинций, 149 регентств и городов, где проверил 303 правительственных проекта.

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Судебные решения и процедура замены

В прошлом месяце Конституционный суд и Верховный суд Индонезии постановили, что документы Рака о полученном за рубежом образовании не соответствовали требованиям для участия в выборах. Кандидат в президенты или вице-президенты Индонезии должен окончить старшую школу или получить эквивалентное образование. Из-за обучения Рака за границей он должен был предоставить подтверждение того, что его квалификация соответствует индонезийскому аттестату о полном среднем образовании.

В среду 120 депутатов от восьми политических партий подали руководству Палаты петицию, которая запустила парламентскую процедуру, способную привести к импичменту вице-президента.

Согласно конституции Индонезии, вакансия вице-президента не означает проведения новых выборов. Должность будет оставаться вакантной, пока Народный консультативный конгресс не изберет замену из двух кандидатов, предложенных президентом в течение 60 дней.

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