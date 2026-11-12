Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака подал заявление об отставке в Народный консультативный конгресс страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на спикера конгресса Ахмада Музани.

По словам Музани, конгресс рассмотрит заявление в течение до 60 дней. В то же время верхняя палата парламента будет контролировать процедуру утверждения отставки и выбора нового вице-президента.

Судебные решения по вопросам образования

39-летний Ракабуминг Рака, сын бывшего президента Джоко Видодо, несколько недель сталкивался с призывами уйти в отставку из-за вопросов, касающихся его образовательных документов. В октябре Конституционный суд Индонезии пришел к выводу, что нет убедительных доказательств наличия у него аттестата о среднем образовании, необходимого для выдвижения на должность согласно индонезийскому законодательству.

Позднее Верховный суд признал недействительным полученный им сертификат об эквивалентности среднего образования. Заявители по делу в Конституционном суде утверждали, что перед выборами Ракабуминг Рака представил документы, которые должностные лица не должны были принимать. По их словам, это был не документ об окончании обучения, а письмо-подтверждение Министерства образования Индонезии, выданное на основании справки об обучении и академической выписки UTS College в Сиднее, ранее известного как UTS Insearch.

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Петиция и политическая напряженность

Отставка была подана за несколько часов до запланированного заседания Палаты представителей по петиции об импичменте вице-президента, которую подписали более 120 политиков.

После встречи с президентом Прабово Субианто во вторник Ракабуминг Рака заявил, что уважает критику и отзывы общественности и не хочет, чтобы ситуация превратилась в затяжной политический спор.

Отставка происходит на фоне углубления разногласий между президентом Прабово и Джоко Видодо, которого часто называют Джокови. Видодо поддержал Прабово, согласившись на выдвижение своего сына в паре с бывшим политическим соперником. На прошлой неделе бывший глава полиции Листьо Сигит Прабово и несколько высокопоставленных сотрудников полиции были задержаны по обвинениям в прослушивании президента и других лиц. Расследование этих утверждений продолжается.

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