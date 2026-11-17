Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам следует восстанавливать собственную промышленность и уменьшать зависимость от контролируемых Китаем цепочек поставок, а не прибегать к военной эскалации в отношениях с Пекином. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Anadolu Agency.

По словам Вэнса, жесткая политика в отношении Китая заключается не в угрозах войной, а в реиндустриализации США. Он утверждал, что предыдущая экономическая и промышленная политика Вашингтона дала Китаю значительное влияние на американские цепочки поставок, в частности в сферах продовольствия, медицины и технологий.

Экономическая независимость

Вэнс заявил, что стратегия президента Дональда Трампа сочетает дипломатические контакты с наращиванием внутреннего производства и усилением экономической независимости США. Он также защитил отношения Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что китайский лидер уважает президента США, поскольку считает его жестким и умным политиком.

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Вице-президент добавил, что политика Трампа в отношении Китая должна обеспечить американцам больший контроль над тем, что они производят и используют. Он назвал этот подход успешным.

Риски обхода экспортных ограничений

Отдельно Вэнс признал риск того, что передовые американские технологии производства полупроводников и чипы Nvidia могут попадать в Китай через третьи страны в обход экспортных ограничений США. Он сказал, что американские власти должны следить за такими схемами.

По его словам, некоторые компании создают операции через третьи страны, чтобы скрыть связи с КНР и обойти экспортный контроль. Комментируя сообщения о бизнесвумен Элис Хуан, которую некоторые СМИ называли возможной агенткой китайской разведки, Вэнс заявил, что ни он, ни Трамп не знают, была ли она шпионкой.

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