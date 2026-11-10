В США вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах стала война в Иране. Как сообщает CNBC, потенциальные претенденты на президентскую номинацию от республиканцев уже публично спорят об ответственности за избирательную неудачу и будущем движения MAGA.

Вэнс в публикации в X отметил, что избиратели, поддержавшие тандем Дональда Трампа и Вэнса в 2024 году, отказались голосовать за республиканцев в 2026 году из-за Ирана. В то же время опрос CNBC показал, что 34% избирателей в Палату представителей назвали войну решающим фактором своего голосования. Стоимость жизни назвали фактором 49% опрошенных, а коррупцию в правительстве — 55%.

Трамп не признал необходимости менять курс

Президент Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана фактически завершены в военном смысле, однако США готовы возобновить удары. Он также настаивал, что решение атаковать Иран было правильным. Президент сказал, что не оспаривает оценку Вэнса, однако обратил внимание на результаты республиканцев в Огайо, где демократы победили в двух ключевых гонках.

После выборов Трамп заменил главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на Стивена Миллера и поддержал председателя Республиканского национального комитета Джо Грутерса, несмотря на требования части партийцев объяснить причины поражения. Трамп также поставил под сомнение легитимность результатов голосования, без доказательств предположив, что на них могли повлиять машины для голосования.

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Разные объяснения поражения

Госсекретарь Марко Рубио, который также занимает должность советника по национальной безопасности, защитил решения по Ирану. Он заявил, что правильные действия не всегда бывают популярными. Рубио отрицал планы баллотироваться в президенты в 2028 году и в основном не участвовал в избирательной кампании.

Губернатор Флориды Рон Десантис назвал результаты промежуточных выборов почти «событием уровня вымирания» для республиканцев. По его словам, партия не выполнила обещаний в Вашингтоне и продолжала сосредотачиваться на культурных спорах, которые больше не находят отклика у избирателей. Сенатор Тед Круз возложил ответственность за результат на пошлины Трампа и затяжную войну в Иране.

Разногласия заметны и среди избирателей, поддержавших кандидатов-республиканцев в Палату представителей. По данным опроса CNBC, работу Трампа одобряли около двух третей таких избирателей в возрасте до 30 лет и почти девять из 10 избирателей в возрасте от 65 лет. Молодые сторонники республиканцев также более скептически оценивали войну в Иране и поддержку США Израиля.

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