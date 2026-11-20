В Ньоне, Швейцария, в пятницу провели жеребьевку четвертьфиналов и полуфиналов Лиги наций УЕФА. По данным Channel NewsAsia, ссылающегося на Reuters, четвертьфинал 1 свел Испанию и Францию, четвертьфинал 2 — Норвегию и Англию. В четвертьфинале 3 Нидерланды сыграют с Португалией, а в четвертьфинале 4 Бельгия встретится с Германией.

Пары полуфиналов

Полуфинал A пройдет между победителями четвертьфиналов 3 и 1, то есть пар Нидерланды — Португалия и Испания — Франция. В полуфинале B сыграют победители четвертьфиналов 4 и 2: Бельгия — Германия и Норвегия — Англия.

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Расписание матчей

Первые матчи четвертьфиналов назначили на 25–27 марта, а вторые — на 28–30 марта. Полуфиналы запланированы на 9–10 июня. Матч за третье место запланирован на 13 июня, в тот же день должен состояться финал.

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