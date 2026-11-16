Власти малайзийского штата Джохор обратились в полицию и к регулятору в сфере коммуникаций Малайзии из-за нескольких подозрительных аккаунтов в социальных сетях. По словам главного министра штата Онна Хафиза Гази, эти страницы распространяли утверждения о проектах развития и общественной инфраструктуре, сообщает Channel NewsAsia.

Однотипные публикации без подписчиков

Онн Хафиз Гази заявил, что многие из этих аккаунтов не имели подписчиков, а их публикации содержали схожие формулировки. В публикациях говорилось о якобы проектах стоимостью в сотни миллионов малайзийских ринггитов и компаниях, названия которых глава Джохора назвал странными и сомнительными.

На опубликованных им скриншотах были аккаунты в Threads без подписчиков, которые жаловались на состояние общественных объектов в Джохоре. При этом они связывали эти объекты с якобы проектами в штате стоимостью от 111 млн до 888 млн ринггитов.

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Проверка возможных скоординированных действий

Чиновник сообщил, что правоохранительные органы и регулятора попросили проверить аккаунты, распространяемый ими контент и вероятность скоординированной деятельности. Он подчеркнул, что открыт для критики и жалоб жителей штата, однако назвал неприемлемым использование фейковых аккаунтов для выдумывания историй или распространения ложной информации.

Джохор в последние годы переживает активное развитие, в частности благодаря инвестициям в дата-центры и специальную экономическую зону Джохор—Сингапур. Власти штата также подвергались критике относительно способности инфраструктуры соответствовать темпам притока инвестиций.

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