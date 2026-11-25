Мощный шторм, ожидаемый в секторе Газа в ближайшие дни, может поставить под угрозу жизни 1,76 млн перемещенных палестинцев, живущих в палатках. Об этом 25 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительственное медиауправление Газы.

Риск подтоплений и холода

Директор ведомства Исмаил аль-Тавабта заявил об угрозе гуманитарной катастрофы и обвинил международное сообщество в бездействии перед опасностью для семей.

Представитель Гражданской обороны Газы Махмуд Басаль предупредил, что сильные дожди могут затопить палатки, в которых находятся тысячи семей. По его словам, сильный ветер также будет создавать дополнительную угрозу для людей, живущих в нестабильных условиях. Часть людей, по его утверждению, нашла убежище в зданиях, которым угрожает обрушение.

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Призыв к срочной помощи

Басаль заявил, что из-за снижения температуры и отсутствия средств для обогрева палаток тысячи детей могут погибнуть от холода. Он призвал оказать неотложную помощь людям с наибольшим риском, в частности больным и пожилым людям.

По данным правительственного медиауправления Газы, шторм 6 ноября затопил 70 тыс. палаток. В сообщении также отмечается, что многие перемещенные семьи до сих пор живут в изношенных палатках, которые слабо защищают от дождя и холода.

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