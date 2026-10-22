В Каракасе власти Венесуэлы и делегация оппозиционной Национальной ассамблеи, избранной в 2015 году, завершили третий раунд переговоров о национальном переходе. Стороны договорились пересмотреть административные процедуры, связанные с политическими дисквалификациями лидеров оппозиции, и создать совместную комиссию для высвобождения венесуэльских золотых резервов, замороженных в Банке Англии.

Пересмотр политических ограничений

По данным Anadolu Agency, совместное заявление подписали председатель провластного парламента Хорхе Родригес и руководительница делегации Национальной ассамблеи 2015 года Динора Фигера. Делегации договорились рассмотреть органический закон о Службе генерального контролёра, в частности административные процедуры в отношении политических дисквалификаций лидеров оппозиции.

Среди наиболее известных политиков, на которых распространяется административный запрет баллотироваться на государственные должности, — лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

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Золотые резервы и отбор судей

Стороны также договорились сформировать совместную комиссию, которая будет координировать работу с британскими учреждениями для высвобождения венесуэльских золотых резервов, замороженных в Банке Англии.

Третий цикл диалога начался за неделю до его завершения в Каракасе и включал шесть рабочих сессий, в том числе два пленарных заседания и 15 технических встреч в четырёх рабочих группах. Родригес заявил, что 22 октября Национальная ассамблея приведёт к присяге членов комитета по выдвижению кандидатов в Верховный суд Венесуэлы. В комитет войдут 12 представителей гражданского общества и 11 законодателей, которые должны отобрать основных и резервных судей.

После завершения пленарного цикла обе делегации подтвердили намерение сохранить технические рабочие группы для работы над институциональными гарантиями перед будущими избирательными этапами.

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