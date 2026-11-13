В Пакистане власти провинции Хайбер-Пахтунхва поручили профильным ведомствам заблаговременно завершить подготовку к зимним чрезвычайным ситуациям в восьми районах, отнесенных к категории очень высокого риска. Как сообщает The Express Tribune, зимние угрозы оценили во всех 37 районах провинции.

Подготовка к снегопадам

Готовность к зиме на 2026–2027 годы обсудили на заседании Департамента помощи. Его возглавила советник губернатора по вопросам информации, связей с общественностью, помощи, реабилитации и расселения Самар Харун Билур.

Она поручила уделить особое внимание районам, подверженным снегопадам, в частности Верхнему Читралу, Верхнему Кохистану, Верхнему Диру, Шангле, Мансехре и Свату. Ведомства должны обеспечить наличие техники, топлива и подготовленных операторов для восстановления дорог в отдаленных долинах и заснеженных местностях.

Чиновникам также приказали заранее определить дороги, которые могут быть заблокированы зимой, альтернативные маршруты и изолированные населенные пункты. Отдельно должны быть проверены запасы гуманитарной помощи, их соответствие потребностям районов, а также логистика перевозки и распределения грузов.

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Работа спасательных служб

Билур поручила оценить потребности районов в средствах для оказания помощи и в приоритетном порядке устранять финансовые ограничения. Вопрос финансирования Департамента помощи планируют вынести на рассмотрение Финансового департамента и губернатора.

Во время операций по оказанию помощи приоритет должны получать бездомные, малообеспеченные и уязвимые люди, в том числе женщины, дети, пожилые люди и лица с инвалидностью. Спасательные команды, транспорт и оборудование должны работать круглосуточно в случае террористических угроз, дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций.

Советник также призвала усилить координацию между Rescue 1122, районными администрациями, полицией и департаментом здравоохранения. Она поручила поддерживать в рабочем состоянии районные и провинциальные центры экстренных операций, оперативно распространять информацию, а в туристических местах обеспечить предупреждения о погоде, безопасные локации и возможность эвакуации.

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