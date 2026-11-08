В Палестине, на Западном берегу Иордана, Палестинская администрация задержала нескольких посредников по операциям с недвижимостью и землей, которых подозревают в содействии передаче домов израильским поселенцам в районе Аль-Дуюк ат-Тахта к западу от Иерихона. Как сообщает Asharq Al-Awsat, задержанных оставили под стражей на 15 дней на время расследования.

Представитель палестинских сил безопасности генерал-майор Анвар Раджаб заявил, что задержания связаны с домами, в которые вошли поселенцы. Источники издания в службах безопасности утверждают, что посредники могли содействовать передаче недвижимости в рамках плана по установлению контроля над целым кварталом.

Восемь домов и заявления о покупке

Спор начался после того, как в среду 20 еврейских семей вошли в восемь домов. Они заявили, что законно приобрели недвижимость через поселенческое движение «Нахала» при участии регионального совета Биньямин. Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщала, что операцию по покупке готовили в тайне с участием ограниченного круга людей.

Дома расположены в зоне C оккупированного Западного берега Иордана, недалеко от археологического объекта, известного как Дворцы Хасмонеев. Эта территория находится близко к зоне A, где административные функции выполняет Палестинская администрация. После появления поселенцев палестинские власти создали кризисный комитет и начали задержания.

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Расследование и споры по поводу участков

Палестинские силы безопасности заявили, что расследование ведется под надзором компетентных органов и прокуратуры. Они пообещали принять юридические меры против всех причастных, если их участие будет установлено, и призвали жителей и СМИ не распространять непроверенные документы и сообщения в соцсетях.

Палестинское земельное управление отвергло утверждения о наличии предварительных договоров купли-продажи, официальных документов или доверенностей в отношении этих объектов. Ведомство заявило, что не давало разрешения на выделение, аренду или другие операции с участком №14. Согласно земельным записям, созданным до 1967 года, один из двух участков, на которых стоят здания, принадлежит государству, а другой — его историческим владельцам.

Отдельно израильские источники, знакомые с ситуацией, сообщили Haaretz, что командующий Центральным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Ави Блут якобы заранее знал о планах поселенцев. Израильские военные назвали эти обвинения оскорбительными и беспочвенными.

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