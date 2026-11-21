Власти суданского штата Голубой Нил заявили, что армия сохраняет инициативу и работает над восстановлением безопасности на юге штата. Это произошло после того, как военизированные Силы быстрого реагирования (RSF) объявили о контроле над пятью районами.

Заявление властей штата

Представитель правительства штата Сейф ан-Наср Мин Аллах Махмуд сообщил, что местные власти следят за развитием ситуации в сфере безопасности и военными операциями на юге Голубого Нила. По его словам, опасения жителей понятны, однако ситуация на местах не соответствует картине, распространяемой в социальных сетях.

«Вооруженные силы все еще сохраняют инициативу и находятся на передовой, чтобы безопасность могла быть восстановлена», — заявил Махмуд, как сообщает Anadolu Agency. Он призвал жителей сохранять спокойствие и поддержать армию. Махмуд также обвинил RSF в распространении паники, слухов и ложной информации, в том числе утверждений о приближении их сил к столице штата Дамазину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления сторон о боевых действиях

RSF заявили о захвате районов Хор-Мак, Сити-10, Сити-11, Синджа-Набаг и деревни Аль-Така. Эти районы расположены в пределах 80 километров от Дамазина. Армия не прокомментировала это заявление сразу.

Ранее местные власти Гейссана заявили, что события в Сити-12 являются частью маневров на поле боя, а не поражением правительственных сил. RSF днем ранее утверждали, что взяли под контроль Сити-12 и район Деренг. В тот же день армия заявила об операции в Деренге, в ходе которой якобы уничтожила 28 боевых машин RSF и захватила еще 18.

В последние дни в штате Голубой Нил усилились боевые действия на фоне атак RSF и союзного им Народно-освободительного движения Судана — Север. Война между суданской армией и RSF продолжается с 2023 года; по данным агентства, она унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению около 13 миллионов человек.

Читай нас в