Власти штата Кацина в Нигерии заявили, что беспорядки в Янкаре, районе местного самоуправления Фаскари, не были связаны с предвыборным митингом губернатора Дикко Радды. Как сообщает Premium Times Nigeria, во время инцидента, по сообщениям, были сожжены два автомобиля, а несколько человек получили травмы.

Версия властей штата

Главный пресс-секретарь губернатора Ибрагим Каула Мохаммед заявил, что спор возник между участниками религиозной процессии Маулуд и сотрудниками сил безопасности по поводу определенных маршрутов. По его словам, это вызвало беспорядки на улице в Янкаре.

Мохаммед подчеркнул, что инцидент не имел отношения к предвыборному митингу Тинубу—Дикко в Фаскари. Он также сообщил, что губернатор благополучно проехал через Янкару по пути в Фаскари, где посетил дворец главы района, осмотрел ремонтные работы в зданиях местной администрации и принял участие в митинге.

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Сообщения о поврежденных автомобилях

Газета LEADERSHIP ранее писала, что предполагаемые хулиганы сожгли два автомобиля, в том числе транспортное средство политического объединения Musa Adamu Network. Также сообщалось о пострадавших и поврежденных магазинах.

Глава кокуса объединения Нура Яндайки рассказал изданию, что ехал на митинг губернатора вместе с 11 другими членами организации, когда начались беспорядки. По его словам, участники поездки не пострадали, однако их автомобиль был уничтожен. Неназванный представитель местной власти сообщил LEADERSHIP, что сотрудники сил безопасности позднее восстановили порядок. Власти штата призвали силовые структуры расследовать обстоятельства инцидента.

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