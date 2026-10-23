Власти Тайбэя на Тайване защитили требование убрать с публичной доски объявлений в театре Wellspring наклейки в поддержку законодателя Демократической прогрессивной партии и кандидата в мэры Тайбэя Пумы Шеня. Как сообщает Taipei Times, спор возник вокруг городского театра, который труппа Our Theatre использует для постановки спектакля Louder!.

Позиция театральной труппы

Труппа из города Цзяи сообщила, что обратилась к комиссару Департамента культуры Тайбэя Цай Ши-пину после того, как администрация площадки попросила снять наклейки. По словам Our Theatre, комиссар выразил обеспокоенность, стремясь защитить коллектив от политических споров.

Our Theatre считает доску объявлений свободным пространством, где посетители могут обмениваться мнениями, и заявила об уважении к праву каждого зрителя выражать свою позицию.

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Пума Шень назвал ситуацию повторением предыдущего спора, когда уличных торговцев просили не размещать политические сообщения или лозунги. По его словам, принцип административной нейтральности распространяется на государственных служащих и публичные площадки, но не на продавцов или театральные коллективы.

Аргументы городских властей

Цай Ши-пин заявил, что городские правила запрещают партийные сообщения на площадках, находящихся в муниципальной собственности. Он подчеркнул, что административная нейтральность касается не только госслужащих, но и публичных площадок и организаций, которые ими пользуются, чтобы культурные пространства оставались чистыми и профессиональными.

По словам чиновника, департамент так же отреагировал бы на наклейки в поддержку мэра Тайбэя Чан Вань-аня от партии Гоминьдан. Цай также отметил, что муниципальные площадки Тайбэя много лет придерживаются одинаковых правил нейтральности.

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