В испанской Валенсии региональные власти, которые с 2023 года формирует правоцентристская Народная партия при поддержке ультраправой партии Vox, продолжили ослаблять часть климатических и градостроительных норм после разрушительного наводнения в октябре 2024 года. Как сообщает Politico, этот регион рассматривают как пример того, как политика этих партий в сфере климата может выглядеть на общенациональном уровне.

Наводнение 29 октября 2024 года стало одним из самых смертоносных в современной истории Испании: погибли 229 человек. После катастрофы под усиленное внимание попали решения регионального правительства по землепользованию, экологическому регулированию и адаптации к экстремальным погодным явлениям.

Изменения до и после наводнения

При президенте региона Карлосе Масоне администрация начала отменять планы по созданию регионального подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации, ослабила ключевые положения климатического закона и отменила налоги на выбросы. Также было ликвидировано недавно созданное учреждение по мониторингу изменения климата и смягчены правила застройки подверженных затоплению побережий и защищённых сельскохозяйственных земель.

После отставки Масона его преемник Хуанфран Перес Льорка пообещал восстановить регион и лучше подготовить его к будущим стихийным бедствиям. В то же время правительство продвигало законодательные изменения, позволяющие строительство ближе к побережью. Среди новых предложений — возведение более 1 200 жилых домов на сельскохозяйственных землях, которые, по мнению критиков, важны для поглощения воды во время ливней.

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Ответственный за восстановление региона Рауль Мерида заявил, что 98% повреждённой инфраструктуры уже восстановлено. Однако он признал, что аварийные контракты позволяли восстанавливать дороги и мосты в прежнем состоянии, а не модернизировать их для лучшей защиты от наводнений.

Климатическая политика перед выборами

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо накануне выборов пообещал отменить, по его мнению, нереалистичные сроки достижения климатических целей. Он выступает за более медленный и прагматичный темп декарбонизации. Vox, в свою очередь, обещает демонтировать климатические требования Брюсселя, отменить зоны низких выбросов и пересмотреть ограничения для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и выбросов CO₂.

Согласно сентябрьскому опросу Politico и PF Global, 60% респондентов в Испании назвали изменение климата самой важной или одной из самых важных проблем современности. В то же время 49,2% считают, что энергетическая и экологическая политика отвлекает ресурсы от других неотложных вопросов, в частности стоимости жизни, здравоохранения и жилья. Ещё 50,3% опрошенных заявили, что Испания должна бороться с изменением климата, но не активнее других стран.

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