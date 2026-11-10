В Монреале, Канада, владелец футбольного клуба CF Montreal Джоуи Сапуто объявил, что его семья начинает структурированный процесс продажи команды, выступающей в Major League Soccer. Об этом сообщает The Guardian.

Во время пресс-конференции Сапуто заявил, что решение не было продиктовано срочной необходимостью или обстоятельствами, а стало результатом взвешенной оценки положения клуба и его перспектив. Он подчеркнул, что хотел бы найти покупателя, который разделяет приверженность Монреалю и сохранит команду в городе на многие годы.

Переезд клуба не исключили

В то же время Сапуто не исключил возможности продажи покупателю, который захочет перевезти клуб. По его словам, он не готов продавать команду по более низкой цене только ради того, чтобы она осталась в Монреале. Владелец отметил, что новый руководитель должен быть способен поддерживать клуб на должном уровне и вкладывать средства в игроков.

Сапуто добавил, что переезд может состояться, если поступит соответствующее предложение и такой вариант будет соответствовать позиции MLS. Он также сказал, что семья продолжит управлять клубом, пока не будет найден покупатель.

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Продажу будут координировать с MLS

Процесс продажи будет проводиться в координации с MLS и инвестиционными банкирами, привлеченными клубом. Сапуто не назвал ни ожидаемую цену, ни сроки поиска покупателя. По данным Forbes, в июне 2025 года CF Montreal оценивался в 435 млн долларов, что было предпоследним показателем среди клубов MLS.

Для сравнения, в январе семья Илиг продала 71% доли в Sporting Kansas City при оценке клуба в 700 млн долларов. В мае семья Хаслем продала 37% доли в Columbus Crew при оценке в 900 млн долларов. CF Montreal владеет стадионом Stade Saputo, открытым в 2008 году и расширенным в 2012 году, когда команда начала выступать в MLS.

Сапуто основал клуб в конце 1992 года под названием Montreal Impact. В 2014 году консорциум во главе с ним приобрел контрольный пакет итальянской Bologna, президентом которой он остается.

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