В Великобритании американская инвестиционная компания Gordon Brothers согласилась разблокировать £21 млн для временного пополнения запасов в сети дискаунтеров Poundland, которая ищет покупателя. Как сообщает The Guardian, средства должны поддержать поставки товаров в магазины в предрождественский период и дать компании больше времени для переговоров о спасении бизнеса.

Экстренное пополнение полок

За выходные в 600 магазинов Poundland в Великобритании и Ирландии отправили около 16 млн продовольственных товаров. Руководство сети назвало экстренную операцию по пополнению запасов «Операцией Глория» — в честь песни Глории Гейнор I Will Survive.

В видео, опубликованном Poundland в социальных сетях, показали палеты с чаем Yorkshire Tea и лапшой быстрого приготовления Pot Noodle, которые перевозят со складов в магазины.

Gordon Brothers разблокировала £21 млн из £50 млн, которые, по данным The Guardian, инвестиционную компанию обвиняли в непредоставлении для поддержки бизнеса. В то же время фирма отрицает, что замораживала какие-либо средства, доступные Poundland, и указывает на займы, предоставленные сети.

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Переговоры о продаже

В конце октября Poundland подала уведомление о намерении назначить администраторов, что поставило под угрозу будущее 12 тыс. работников и примерно 2 тыс. поставщиков. На прошлой неделе Высокий суд продлил компании юридическую защиту от кредиторов до 26 ноября, чтобы она могла найти покупателя.

Poundland заявила, что обсуждает сделку с тремя потенциальными покупателями. Предпочтительным претендентом называют североирландскую Martin Property Group, однако переговоры замедлились из-за условий погашения займа Gordon Brothers.

Депутаты критиковали инвестиционную компанию из-за почти £20 млн, полученных ею в виде процентов и различных сборов после приобретения Poundland у польской группы Pepco за символическую сумму £1. Gordon Brothers отрицает выдвинутые против неё обвинения и заявляет, что спасла компанию от краха.

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