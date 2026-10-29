Владелец австралийского сайта Victoria Crime News Крейг Уиндер признал, что материалы ресурса, посвященного преступлениям в штате Виктория, готовят работники с Филиппин, а заявленная команда местных репортеров не существует. Об этом сообщает ABC News.

На сайте указано, что с февраля 2026 года более 250 статей подготовила команда из четырех специализированных журналистов, пишущих о преступлениях. Однако Уиндер сказал журналистам, что привлекает авторов на Филиппинах, а тексты публикуются от имени вымышленных репортеров с австралийскими именами. Он согласился, что использование фальшивых биографий является «немного вводящим в заблуждение».

Ошибки и сгенерированные изображения

ABC News Verify обнаружила в публикациях Victoria Crime News существенные фактические ошибки, а также признаки переработки материалов, ранее опубликованных другими медиа, в частности ABC News и The Age. Часть текстов сопровождается изображениями, созданными искусственным интеллектом, или фотографиями, не относящимися к теме статей.

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В частности, в материале о поджоге магазина в мельбурнском районе Дир-Парк сайт использовал сгенерированное изображение, которое имело мало общего с настоящим фасадом заведения. В статье о нераскрытом убийстве Кейда Холла ресурс написал, что его в последний раз видели в 2014 году. В то же время полиция Виктории сообщает, что мужчину в последний раз видели в 2002 году, когда его тело с огнестрельными ранениями нашли в лесистой местности возле Калорамы.

Сайт рекомендовали чат-боты

Еще одна статья Victoria Crime News ошибочно описывала Шеннона Маккормака, которого до смерти избили в центральном деловом районе Мельбурна в 2002 году, как женщину, пропавшую в начале 2000-х. Уиндер заявил, что не знал о неточностях, пообещал обсудить их с командой на Филиппинах и исправить ошибки. Он также сказал, что не намеревался присваивать работу журналистов.

Старшая преподавательница Университета Канберры Момоко Фудзита назвала сайт примером так называемой журналистики «розовой слизи» — ресурсов, которые имитируют новостные медиа и публикуют усиленный ИИ контент для влияния на аудиторию или получения прибыли. По данным ABC News Verify, чат-боты Gemini от Google и Grok от X рекомендовали Victoria Crime News как надежный источник информации. До 2019 года домен сайта использовала полиция Виктории для официальных сообщений, а позднее его приобрел Уиндер.

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