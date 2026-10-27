В Балингапе, Западная Австралия, владелец пропавшего ирландского волкодава Банди Вестин Рюйтер рассказал, что после публикации в Facebook вознаграждения в 10 тысяч долларов за возвращение собаки получил сообщения от предполагаемых мошенников. Об этом сообщает ABC News Australia.

Вскоре после публикации объявления мужчине написал человек, утверждавший, что нашёл Банди, и предложил встретиться у универсального магазина в Балингапе. Городок расположен примерно в 240 километрах к югу от Перта. По словам Рюйтера, сообщение сначала дало ему надежду, однако на встречу никто не пришёл.

Владелец заподозрил генерацию ИИ

Когда Рюйтер попросил дополнительно подтвердить, что собака действительно найдена, собеседник прислал изображение Банди в клетке. Владелец считает, что фото создали с помощью искусственного интеллекта: на нём использовали тот же снимок собаки, который он ранее опубликовал в Facebook, но добавили клетку. Рюйтер также обратил внимание на неестественный вид миски и размытие перед мордой животного. После этого отправитель перестал отвечать.

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Предупреждение регулятора

В Национальном центре по борьбе с мошенничеством ACCC заявили, что знают о схемах, нацеленных на людей, ищущих пропавших домашних животных. По данным центра, злоумышленники могут использовать ИИ-изображения как якобы доказательство того, что животное находится у них, и требовать деньги, подарочные карты или криптовалюту за его возвращение.

Профессор кибербезопасности Университета Эдит Коуэн Пол Хаскелл-Дауленд отметил, что мошенники всё точнее персонализируют свои схемы, разыскивая чувствительную информацию в местных онлайн-сообществах. Он посоветовал осторожнее относиться к информации, которую люди публикуют в сети, даже когда пытаются разыскать пропавшее животное.

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