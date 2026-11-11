Владельца Poundland обвинили в выводе миллионов — The Guardian

В Великобритании депутаты обвинили владельца сети дискаунтеров Poundland, компанию Gordon Brothers, в выводе миллионов фунтов в период, когда бизнес находился на грани краха. Руководство Poundland обратится в Высокий суд с просьбой продлить на две недели правовую защиту от требований кредиторов, сообщает The Guardian.

Poundland имеет 600 магазинов в Великобритании и Ирландии и трудоустраивает 12 тысяч человек. Две недели назад компания подала уведомление о намерении назначить администраторов. Действующая защита от требований кредиторов истекает утром в четверг, поэтому директора сети просят еще 10 рабочих дней для поиска решения.

Заявления парламентского комитета

Председатель комитета Палаты общин по делам бизнеса Лиам Бирн заявил, что после почти двухчасовых закрытых показаний европейского руководителя Gordon Brothers Марка Ньютона-Джонса обеспокоен возможными рисками для тысяч рабочих мест. По словам Бирна, в течение 17 месяцев из Poundland выводились миллионы фунтов, когда компания находилась в крайне неустойчивом положении.

Бирн также заявил, что есть признаки ограничения доступа сети к собственным средствам в период перед Рождеством, который должен быть одним из наиболее активных для торговли. Он добавил, что Gordon Brothers не согласилась заявить о приоритете сохранения рабочих мест над собственной финансовой выгодой.

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Переговоры о спасении сети

По данным издания, Gordon Brothers поддерживает продление защиты от кредиторов и предоставила Poundland еще 10 млн фунтов для закупки товаров и продолжения работы. Без такой защиты компании, вероятно, пришлось бы перейти к процедуре администрирования; консультанты Alix Partners уже определены для этого процесса.

Источники утверждают, что продажи Poundland растут в годовом выражении, однако запаса наличных хватит лишь на короткое время. Gordon Brothers ведет переговоры с тремя потенциальными покупателями всей сети, но отмечала, что распродажа запасов и части магазинов конкурентам может принести больше средств.

Gordon Brothers приобрела Poundland у Pepco в июне 2025 года за номинальный 1 фунт. Как сообщается, потенциальные предложения ниже 30 млн фунтов акционерного долга, связанного с покупкой сети. Pepco по-прежнему удерживает 7,5 млн фунтов этого долга и готова ждать возврата средств, надеясь на сохранение бизнеса.

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