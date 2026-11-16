В США держатели конвертируемых облигаций Trump Media & Technology Group могут 30 ноября потребовать от компании денежного погашения на $1 млрд. По данным Channel NewsAsia, опубликовавшего материал Reuters, это усиливает давление на материнскую компанию платформы Truth Social: ее акции торгуются вблизи исторического минимума.

Условия конвертируемого долга

Trump Media выпустила конвертируемые облигации на $1 млрд в мае 2025 года. Срок их погашения истекает в 2028 году, однако корпоративные документы предусматривают право держателей потребовать денежной выплаты 30 ноября.

Облигации можно конвертировать в акции по цене $34,72 за бумагу, что значительно выше тогдашней рыночной цены. В ходе последних торгов акции Trump Media упали на 9,5% — до $4,20. Ранее в этом месяце они достигали рекордного минимума в $3,80, а с начала года потеряли более двух третей стоимости.

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Активы и возможные выплаты

По состоянию на 30 сентября совокупные активы Trump Media превышали $2,47 млрд. Около 55% этой суммы, или примерно $1,36 млрд, составляли цифровые активы. Компания владеет двумя такими активами: биткоином и cronos, нативным токеном платформы Crypto.com.

Значительная доля цифровых активов может осложнить денежную выплату, если цены криптовалют останутся под давлением. Биткоин стоил $64 505,20 — почти на 50% меньше октябрьского пика, а cronos с начала года подешевел на 52,4%, свидетельствуют данные CoinGecko.

В квартальном отчете Trump Media указала, что может профинансировать выплату за счет денежных средств, продажи активов, выручки, нового выпуска акций или долговых обязательств. Компания также допускает рефинансирование через новую кредитную линию. Расчет акциями она назвала нецелесообразным из-за существенной разницы между рыночной ценой акций и ценой конвертации, если условия облигаций прямо не потребуют такого варианта.

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