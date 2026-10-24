В Австралии владельцу двух собак, напавших на 37-летнего мужчину в парковой зоне Чермсайда на севере Брисбена, могут грозить более строгие санкции в соответствии с законодательством штата Квинсленд. После нападения 16 октября мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами рук, сообщает ABC News.

Санкции по закону штата

В городском совете Брисбена заявили, что тяжесть инцидента требует применения норм закона штата о содержании кошек и собак, а не только муниципальных правил. По этому закону владельцу животных может грозить максимальный штраф в размере 120 890 австралийских долларов или до двух лет тюремного заключения. Максимальный штраф, доступный городскому совету, составляет 51 810 австралийских долларов.

После нападения собак поймала полиция. Правоохранители также проверяют, связано ли это событие со смертью 48-летнего мужчины, тело которого нашли в той же местности двумя днями позже. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

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Решение по собакам ещё не принято

Городской совет в среду отменил распоряжение об уничтожении собак, выданное в прошлые выходные. Вместо этого он выдал предложение признать животных опасными; собак содержат в безопасном месте. Ранее их не признавали опасными, а зарегистрированы они были по адресу неподалёку.

У владельца есть две недели, чтобы предоставить ответ на предложение совета. После его рассмотрения совет определит дальнейшую судьбу собак, а решение можно будет обжаловать в Административном трибунале Квинсленда. Обвинения по делу пока не предъявлялись, полицейское расследование продолжается.

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