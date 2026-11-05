В Австралии Розмари Гэмбл, которая во время трагедии управляла компанией детских развлечений Taz-Zorb, впервые дала показания в открытом суде на коронерском слушании по делу о гибели детей в начальной школе Хиллкрест. Она подключилась по видеосвязи к заседанию в центре Paranaple в Девонпорте, сообщает ABC News Australia.

16 декабря 2021 года пылевой вихрь подхватил надувной батут, на котором играли школьники, и перенес его через школьное поле. Погибли Зейн Меллор, Питер Додт, Джалайла Джейн-Мари Джонс, Эддисон Стюарт, Джай Шиен и Чейс Харрисон. Еще трое их одноклассников получили тяжелые травмы.

Показания руководительницы Taz-Zorb

Компания Taz-Zorb предоставила школе надувной батут и зорб-шары для мероприятия Big Day In, посвященного завершению учебного года. Гэмбл рассказала, что основала бизнес в 2012 году, не имея предыдущего опыта работы с надувными аттракционами.

По ее словам, в 2015 году она купила батут у компании East Inflatables. Гэмбл считала ее австралийской компанией из-за наличия склада в Сиднее, хотя компания базируется в Китае. Она также сказала, что продавец заявлял о соответствии австралийским стандартам и что безопасность аттракционов была для нее важна.

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Четыре крепления вместо восьми

В ходе слушаний установили, что в день трагедии батут был закреплен четырьмя анкерами: их либо вырвало из земли, либо они не выдержали, когда конструкцию поднял вихрь. Гэмбл заявила, что вместе с батутом получила только четыре колышка, хотя конструкция имела восемь точек крепления, а инструкция в комплект не входила.

Она нашла на сайте продавца очень краткое руководство и до трагедии считала четырех колышков достаточными. В то же время Гэмбл отметила, что иногда использовала больше креплений при мягком грунте или ветреной погоде. На самом батуте было предупреждение не использовать его при ветре свыше примерно 35 км/ч, однако в ее компании действовало правило не эксплуатировать аттракцион при ветре сильнее 25 км/ч.

Ранее Гэмбл было предъявлено уголовное обвинение в неисполнении обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда. В июне 2025 года магистрат Роберт Вебстер признал ее невиновной. Слушания возобновят в феврале после перерыва.

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