Королевские военно-морские силы Великобритании заключили многомиллионное соглашение с британской оборонной компанией Arondite о развертывании программного обеспечения с искусственным интеллектом в подразделениях UK Commando Force — коммандос Королевской морской пехоты. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Программное обеспечение Arondite должно объединить датчики, автономные платформы и потоки данных UK Commando Force в единую боевую систему. В Министерстве обороны Великобритании заявили, что это должно ускорить принятие решений и планирование, а также повысить оперативную готовность подразделений в сложных условиях.

Платформа Cobalt для коммандос

Платформа оркестрации миссий Cobalt также должна обеспечить координацию между UK Commando Force, другими британскими военными подразделениями и силами стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF). Она должна позволить быстро интегрировать новые технические средства и возможности ИИ.

Начальник Штаба обороны Великобритании Ричард Найтон объявил о партнерстве между ВМС и Arondite на борту авианосца HMS Prince of Wales во время конференции Atlantic Future Forum. По его словам, Cobalt объединит сенсоры, автономные платформы и данные, чтобы коммандос могли быстрее принимать решения.

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Инвестиции в Норвегию

Отдельно Arondite сообщила об открытии первого международного офиса в Осло. Компания планирует инвестировать 35 млн фунтов стерлингов в течение пяти лет в развитие сотрудничества с Вооруженными силами Норвегии, местной промышленностью и союзниками по НАТО.

Подразделения UK Commando Force и Arondite предоставят норвежским подразделениям доступ к платформе для совместных испытаний во время будущих развертываний. Это будет происходить в рамках Northern Navies Initiative, объявленной в рамках JEF.

UK Commando Force также получит дополнительные 100 млн фунтов стерлингов инвестиций в возможности в соответствии с британским Планом оборонных инвестиций. Средства предназначены для развития будущих возможностей специальных морских и амфибийных операций в регионе Высокого Севера.

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